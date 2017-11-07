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Хокінг припустив, що до 2600 року людство зникне

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Людство може зникнути до 2600 року: населення Землі буде рости, споживання енергії посилюватися, а сама планета перетвориться на "палаючу вогненну кулю". На цьому наголосив знаменитий фізик Стівен Хокінг на саміті Tencent WE в Пекіні, повідомляє УНН із посиланням на New York Post.

За словами фізика, врятуватися від катастрофи можна лише знайшовши придатну для життя планету. Людство повинно безстрашно відправитися в ті місця, де досі ніхто не побував, якщо хоче продовжити своє існування ще на мільйон років.

Хокінг закликав інвесторів підтримати його проект Breakthrough Starshot, що передбачає подорож до Альфи Центавра - найближчої до Сонячної системи зірки. Вчений вважає, що навколо неї може обертатися придатна для життя планета.

Літальний апарат проекту Breakthrough Starshot на швидкості світла зможе досягти зірки всього за двадцять років, тоді як сучасним космічним кораблям на це знадобилось би близько тридцяти років, заявив фізик.

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На заході виступив і колишній глава Дослідницького центру Еймса Піт Ворден, нині керуючий проектом Breakthrough Starshot.

За його словами, у другій половині XXI століття можуть бути отримані перші фотографії придатної для життя планети з орбіти Альфи Центавра.

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