Хокинг предположил, что к 2600 году человечество исчезнет

По словам физика, спастись от катастрофы можно только найдя пригодную для жизни планету. Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до сих пор никто не побывал, если хочет продолжить свое существование еще на миллион лет.

Хокинг призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, что предполагает путешествие к Альфа Центавре - ближайшей к Солнечной системе звезды. Ученый считает, что вокруг него может вращаться пригодная для жизни планета.

Летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света сможет достичь звезды всего за двадцать лет, тогда как современным космическим кораблям для этого понадобилось бы около тридцати лет, заявил физик.

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На мероприятии выступил и бывший глава Исследовательского центра Эймса Пит Уорден, ныне управляющий проектом Breakthrough Starshot.

По его словам, во второй половине XXI века могут быть получены первые фотографии пригодной для жизни планеты с орбиты Альфы Центавры.