Хокинг предположил, что к 2600 году человечество исчезнет

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44992 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111535 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101684 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104540 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88929 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103475 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101941 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141525 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хокинг предположил, что к 2600 году человечество исчезнет

Хокинг предположил, что к 2600 году человечество исчезнет

Киев  •  УНН

 • 17079 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Человечество может исчезнуть к 2600 году: население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, а сама планета превратится в "горящий огненный шар". Об этом заявил знаменитый физик Стивен Хокинг на саммите Tencent WE в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

По словам физика, спастись от катастрофы можно только найдя пригодную для жизни планету. Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до сих пор никто не побывал, если хочет продолжить свое существование еще на миллион лет.

Хокинг призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, что предполагает путешествие к Альфа Центавре - ближайшей к Солнечной системе звезды. Ученый считает, что вокруг него может вращаться пригодная для жизни планета.

Летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света сможет достичь звезды всего за двадцать лет, тогда как современным космическим кораблям для этого понадобилось бы около тридцати лет, заявил физик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хокинг рассказал о "новой форме жизни", которая превзойдет человеческую расу

На мероприятии выступил и бывший глава Исследовательского центра Эймса Пит Уорден, ныне управляющий проектом Breakthrough Starshot.

По его словам, во второй половине XXI века могут быть получены первые фотографии пригодной для жизни планеты с орбиты Альфы Центавры.

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