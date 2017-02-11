Хокеїсти збірної України в овертаймі поступилися команді Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Катовіце національна збірна команда України провела другий матч в рамках міжнародного хокейного турніру “Euro Ice Hockey Challenge”. Цього разу підопічним Олександра Савицького протистояли господарі змагання — поляки, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації хокею України.
З перших секунд поєдинку господарі завдяки підтримці своїх вболівальників понеслися атакувати ворота Едуарда Захарченка.
Вже на 65-й секунді зустрічі Мацей Урбановіч заштовхав шайбу в сітку воріт. Після закинутої шайби тиск польських хокеїстів на українські ворота лише посилився. Логічним підсумком активної гри суперника стала шайба Патріка Вайди, закинута у більшості — 2:0.
Початок другої 20-хвилинки теж був за поляками. Підопічні Яцека Плахти втратили чудовий шанс збільшити свою перевагу, адже Е.Захарченко врятував партнерів після виконання Капіцою штрафного кидка. Цей момент надихнув українців на активну гру. Починаючи з середини другого періоду і практично до завершення матчу “синьо-жовті” володіли ігровою перевагою. Голи не змусили себе довго чекати: Шаміль Рамазанов продемонстрував якість свого кистьового кидка, а Віктор Захаров опинився в потрібному місці в потрібний час — 2:2.
Були шанси у нашої команди не доводити справу спочатку до овертайму, а потім і післяматчевих кидків. Але голкіпер польської команди Мюррей грав бездоганно, а інколи на допомогу господарям льоду приходив каркас воріт.
У серії кидків для визначення переможця гри вдача була на боці команди Я.Плахти. Долю гри вирішив єдиний точний кидок Патрика Вронки. Спроби ж Віталія Ляльки, Артема Бондарєва та Дмитра Німенка успіху нашій збірній не принесли.
Нагадаємо, що вже сьогодні українська команда завершить виступи на турнірі матчем проти Словенії. Балканці наразі з двома перемогами (обіграли в останній грі Італію 6:2) очолюють турнірну таблицю змагання.