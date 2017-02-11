Хоккеисты сборной Украины в овертайме уступили команде Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Катовице национальная сборная команда Украины провела второй матч в рамках международного хоккейного турнира "Euro Ice Hockey Challenge". На этот раз подопечным Александра Савицкого противостояли хозяева соревнования - поляки, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.
С первых секунд поединка хозяева благодаря поддержке своих болельщиков понеслись атаковать ворота Эдуарда Захарченко.
Уже на 65-й секунде встречи Мацей Урбанович затолкал шайбу в сетку ворот. После заброшенной шайбы давление польских хоккеистов на украинские ворота только усилилось. Логическим итогом активной игры соперника стала шайба Патрика Вайды, заброшенная в большинстве - 2: 0.
Начало второй 20-минутки тоже было за поляками. Подопечные Яцека Плахты потеряли отличный шанс увеличить свое преимущество, ведь Е.Захарченко спас партнеров после выполнения Капица штрафного броска. Этот момент вдохновил украинцев на активную игру. Начиная с середины второго периода и практически до конца матча "сине-желтые" владели игровым преимуществом. Голы не заставили себя долго ждать: Шамиль Рамазанов продемонстрировал качество своей кистевого броска, а Виктор Захаров оказался в нужном месте в нужное время - 2: 2.
Были шансы у нашей команды не доводить дело сначала до овертайма, а затем и послематчевых бросков. Но голкипер польской команды Мюррей играл безупречно, а иногда на помощь хозяевам льда приходил каркас ворот.
В серии бросков для определения победителя игры удача была на стороне команды Я.Плахты. Судьбу игры решил единственный точный бросок Патрика Вронки. Попытки же Виталия Куклы, Артема Бондарева и Дмитрия Нименко успеха нашей сборной не принесли.
Напомним, что уже сегодня украинская команда завершит выступления на турнире матчем против Словении. Балканцы пока с двумя победами (обыграли в последней игре Италию 6: 2) возглавляют турнирную таблицу соревнования.