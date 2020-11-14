Хокеїсти “Соколу” завоювали п’яту перемогу в сезоні УХЛ

Уже в першому періоді команда Костянтина Сімчука зуміла відзначитись у воротах опонентів. На 14-й хвилині рахунок відкрив Ілля Олендаренко. Другу шайбу “соколи” закинули вже під завісу першого ігрового відрізку — Антон Рубан пробив захист Кирила Кучера.

У другій 20-хвилинці “барси” так і не змогли підступитись до воріт суперників, а от “Сокіл” оформив ще один гол. На 45-й хвилині протистояння Богдан Середницький.

Третій період пройшов без реалізованих моментів, тож остаточний рахунок зустрічі залишився 3:0 на користь підопічних Сімчука. Так, “Сокіл” закріпився на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від найближчого опонента “Кременчука” на 2 очки.

Додамо, “Сокіл” заробив п’яту звитягу в сезоні та з 10-ма очками йде на третьому щаблі.