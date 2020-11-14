Хоккеисты "Сокола" завоевали пятую победу в сезоне УХЛ

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. ХК “Сокол” на выезде обыграл “Белый Барс” в восьмом туре чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Уже в первом периоде команда Константина Симчука сумела отличиться в воротах оппонентов. На 14-й минуте счет открыл Илья Олендаренко. Вторую шайбу “соколы” забросили уже под занавес первого игрового отрезка — Антон Рубан пробил защиту Кирилла Кучера.

Во второй 20-минутке “барсы” так и не смогли подступиться к воротам соперников, а вот “Сокол” оформил еще один гол. На 45-й минуте противостояния Богдан Середницкий.

Третий период прошел без реализованных моментов, поэтому окончательный счет встречи остался 3:0 в пользу подопечных Симчука. Так, “Сокол” закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от ближайшего оппонента “Кременчуга” на 2 очка.

Добавим, “Сокол” заработал пятую победу в сезоне и с 10 очками идет на третьей ступени.

Украинские Национальные Новости

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