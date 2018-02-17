Хокеїсти Фінляндії і Швеції продовжили переможну ходу на Олімпійських іграх

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. В рамках сьомого змагального дня Олімпійських ігор в Південній Кореї пройшли чотири поєдинки групового етапу чоловічого хокейного турніру, передає кореспондент УНН.

У групі С визначились двоє лідерів квартету, які мають виключно перемоги. Швеція мінімально здолала Німеччину завдяки шайбі Стольберга (1:0), а фіни розгромили норвежців 5:1. Дубль оформив Тольванен, ще по-разу шайби закидали Савінайнен, Лепісто та Маннінен. У складі Норвегії першу шайбу команди на турнірі закинув Торесен.

Таким чином, шведи та фіни мають по 6 очок і визначать ім'я переможця квартету в очній зустрічі 18-го лютого.

Відзначимо, що у групі В США з рахунком 2:1 обіграли Словаччину, а олімпійські атлети Росії перемогли словенців – 8:2.

У даній групі лідирує США з 4-ма очками, далі йде Словаччина і ОАР – по 3 бали. Словенія відстає маючи в активі 2 пункти.

Додамо також, на південнокорейському турнірі приймають участь 12 команд, які розподілені по трьом групам. Переможці квартетів та краща друга команда серед груп напряму вийдуть до 1/4 фіналу. Усі інші колективи поборються в 1/8 фіналу.

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