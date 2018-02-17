Хоккеисты Финляндии и Швеции продолжили победное шествие на Олимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В рамках седьмого соревновательного дня Олимпийских игр в Южной Корее прошли четыре матча группового этапа мужского хоккейного турнира, передает корреспондент УНН.
В группе С определились два лидера квартета, которые имеют исключительно победы. Швеция минимально одолела Германию благодаря шайбе Стольберг (1:0), а финны разгромили норвежцев 5:1. Дубль оформил Тольванен, еще по разу шайбы забрасывали Савинайнен, Лепистё и Маннинен. В составе Норвегии первую шайбу команды на турнире забросил Торесен.
Таким образом, шведы и финны имеют по 6 очков и определят имя победителя квартета в очной встрече 18-го февраля.
Отметим, что в группе В США со счетом 2: 1 обыграли Словакию, а олимпийские атлеты России победили словенцев — 8:2.
В данной группе лидирует США с 4-мя очками, далее следует Словакия и ОАР — по 3 балла. Словения отстает имея в активе 2 пункта.
Добавим также, на южнокорейском турнире принимают участие 12 команд, которые распределены по трем группам. Победители квартетов и лучшая вторая команда среди групп напрямую выйдут в 1/4 финала. Все остальные коллективы поборются в 1/8 финала.