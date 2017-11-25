Хокеїсти "Донбасу" вибороли 20 перемогу в УХЛ

Старт поєдинку вийшов дуже насиченим на події - вже на другій хвилині кидок Віталія Ляльки з лівого кола вкидання скорегував Олександр Костиков, відкривши тим самим рахунок. А всього за дві хвилини забив вже сам Лялька, скориставшись тим, що Власенко відбив ігровий снаряд перед собою після кидка Дмитра Ігнатенка.

Після цього тиск донеччан не припинився, що і вилилося з плином часу в третій гол - на цей раз його створила перша ланка "Донбасу": Мазур віддав на Коренчука, а Ілля відпасував на Івана Савченка, який і переправив шайбу повз Власенка. Коли ж до кінця першого періоду залишалося трохи більше трьох хвилин, "Донбас" реалізував ще й більшість - Савченко допоміг Ляльці оформити дубль.

Набагато активніше "городяни" діяли у другому періоді, гол проте знову забили донеччани - Вадим Мазур зловив відскік після сейву Микити Петленка. Втім, вже в наступній атаці команда Олександра Савицького змогла відзначитися у воротах Богдана Дяченка: забив Гліб Кривошапкин. Заключний відрізок зустрічі пройшов в обопільних випадах команд, проте змінити рахунок на табло так нікому і не вдалося – 1:5.

Зауважимо, що донеччани святкували ювілейну 20-ту звитягу в чемпіонаті із 20 поєдинків – 60 очок. "Кременчук" з 37 балами на 3-му щаблі.