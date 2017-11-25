Хоккеисты "Донбасса" завоевали 20 победу в УХЛ

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Последний матч первой половины регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" проводил в гостях против "Кременчуга", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.

Старт поединка получился очень насыщенным на события - уже на второй минуте бросок Виталия Куклы из левого круга вбрасывания скорректировал Александр Костиков, открыв тем самым счет. А всего за две минуты забил уже сам Кукла, воспользовавшись тем, что Власенко отбил игровой снаряд перед собой после броска Дмитрия Игнатенко.

После этого давление дончан не прекратился, что и вылилось со временем в третий гол - на этот раз его создала первое звено "Донбасса": Мазур отдал на Коренчуком, а Илья отпасовал на Ивана Савченко, который и переправил шайбу мимо Власенко. Когда же к концу первого периода оставалось чуть больше трех минут, "Донбасс" реализовал еще и большинство - Савченко помог Кукле оформить дубль.

Гораздо активнее "горожане" действовали во втором периоде, гол однако снова забили дончане - Вадим Мазур поймал отскок после сейва Никиты Петленко. Впрочем, уже в следующей атаке команда Александра Савицкого смогла отличиться в воротах Богдана Дьяченко: забил Глеб Кривошапкин. Заключительный отрезок встречи прошел в обоюдных выпадах команд, однако изменить счет на табло так никому и не удалось - 1: 5.

Заметим, что дончане праздновали юбилейную 20-ю победу в чемпионате с 20 поединков - 60 очков. «Кременчуг» с 37 баллами на 3-м ступени.

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