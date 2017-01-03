Хокеїст збірної України В.Андрейків завершив виступи в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. ХК "Кременчук", який наразі посідає другий щабель в першості Української хокейної ліги, вийшов з відпустки та розпочав підготовку до продовження сезону. У складі команди Дмитра Підгурського відбулася одна зміна – клуб поповнив захисник збірної України Віталій Андрейків. Про це інформує прес-служба ХК "Кременчук", передає УНН.
"До наших лав повернувся захисник Віталій Андрейків. Більше новачків не буде. Команда укомплектована і таким складом який є зараз боротиметься за чемпіонство. У Новому році ми зробимо все, щоб стати першими", - заявив Д.Підгурський.
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21-річний український захисник В.Андрейків розпочинав сезон у саратовському "Кристалі", однак через проблеми з фінансами команда з Росії знялася з чемпіонату ВХЛ.
Нагадаємо, що найближчий матч ХК "Кременчук" проведе вдома 10 січня проти харківського "Витязя".