Хоккеист сборной Украины В.Андрейкив завершил выступления в России
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. ХК "Кременчуг", который сейчас занимает вторую ступень в первенстве Украинской хоккейной лиги, вышел из отпуска и начал подготовку к продолжению сезона. В составе команды Дмитрия Пидгурского произошло одно изменение - клуб пополнил защитник сборной Украины Виталий Андрейкив. Об этом сообщает пресс-служба ХК "Кременчуг", передает УНН.
"В наши ряды вернулся защитник Виталий Андрейкив. Больше новичков не будет. Команда укомплектована и таким составом который сейчас будет бороться за чемпионство. В Новом году мы сделаем все, чтобы стать первыми", - заявил Д.Пидгурский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Менеджер ХК "Каролина" сыграл в поединке НХЛ
21-летний украинский защитник В.Андрейкив начинал сезон в саратовском "Кристалле", однако из-за проблем с финансами команда из России снялась с чемпионата ВХЛ.
Напомним, что ближайший матч ХК "Кременчуг" проведет дома 10 января против харьковского "Витязя".