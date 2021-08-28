Хокей: визначились переможці стартових матчів Відкритого Кубку Донбасу

Деталі

Традиційні змагання очною зустріччю почали "Краматорськ" і "Маріуполь". Представники "Маріуполя" не зуміли закинути жодної шайби, а за "Краматорськ" це тричі зробив Каліничев, Гриценко і Градовіч (3:0).

У другому протистоянні на лід вийшли "Донбас" і "Кременчук". Чинні чемпіони країни завоювали впевнену звитягу із результатом 5:1. У переможців дубль оформив Сігарьов.

Доповнення

Вже 28 серпня відбудеться два матчі в рамках Відкритого Кубка Донбасу - о 13:00 "Маріуполь" зіграє з "Кременчук", а о 17:00 "Краматорськ" прийме "Донбас".