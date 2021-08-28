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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 7001 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 33440 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 64740 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139527 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126212 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121837 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Хоккей: определились победители стартовых матчей Открытого Кубка Донбасса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Краматорске стартовал юбилейный хоккейный престижный турнир Открытый Кубок Донбасса, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Традиционные соревнования очной встречей начали "Краматорск" и "Мариуполь". Представители "Мариуполя" не сумели забросить ни одной шайбы, а за "Краматорск" это трижды сделал Калиничев, Гриценко и Градович (3:0).

Во втором противостоянии на лед вышли "Донбасс" и "Кременчуг". Действующие чемпионы страны завоевали уверенную победу с результатом 5:1. У победителей дубль оформил Сигарев.

Дополнение

Уже 28 августа состоится два матча в рамках Открытого Кубка Донбасса - в 13:00 "Мариуполь" сыграет с "Кременчуг", а в 17:00 "Краматорск" примет "Донбасс".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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