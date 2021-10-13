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Хокей: "Донбас" завдав першої поразки лідеру групового етапу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 24706 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У матчі 6-го туру групового турніру хокейної Ліги чемпіонів "Донбас" переміг на гостьовому льоду австрійський "Клагенфурт", повідомляє УНН з посиланням на сайт українського клубу.

Деталі

Останній для “Донбасу” матч в першій для українського хокею Лізі чемпіонів почався з неприємності. На самому початку гри серйозне розсічення отримав воротар донеччан Андрій Макаров. З закривавленим обличчям він покинув лід, а місце у воротах “Донбасу” зайняв Яніс Воріс.

Пізніше хокейна доля все-таки віддала чемпіону України боржок у вигляді голу Віталія Ляльки, який не дивлячись хитро кинув по воротах австрійців і забив. “Клагенфурт” відігрався ближче до середини другого періоду. Надалі і “Донбас”, і австрійці мали шанси вийти вперед у рахунку, але до другої перерви він залишився нічийним.

Наступний гол в матчі трапився за п’ять хвилин до закінчення третього періоду. “Донбасу” нарешті вдалося реалізувати більшість. Уже фірмову для цього сезону комбінацію розіграли Андрій Бірюков та Олег Шишлянніков. Саме останній пробив воротаря господарів.

Цей гол і вирішив результат зустрічі. “Донбас” завдав “Клагенфурту” першої поразки в турнірі — 2:1. До цього австрійці виграли всі п’ять своїх попередніх поєдинків в групі.

Зауважимо, що донеччани завершили груповий етап Хокейної Ліги Чемпіонів на третьому місці квартету G, відставши від другого місця лише на два бали. Сезон в ХЛЧ для чемпіона України закінчився.

Доповнення

У своєму наступному матчі в найближчу неділю “Донбас” у Краматорську в рамках регулярного чемпіонату Української хокейної ліги зіграє з ХК “Кременчук”.

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