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Хоккей: "Донбасс" нанес первое поражение лидеру группового этапа Лиги чемпионов

Хоккей: "Донбасс" нанес первое поражение лидеру группового этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 24702 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В матче 6-го тура группового турнира хоккейной Лиги чемпионов "Донбасс" победил на гостевом льду австрийский "Клагенфурт", сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.

Детали

Последний для “Донбасса” матч в первой для украинского хоккея Лиге чемпионов начался с неприятности. В самом начале игры серьезное рассечение получил вратарь дончан Андрей Макаров. С окровавленным лицом он покинул лед, а место в воротах “Донбасса” занял Янис Ворис.

Позже хоккейная судьба все-таки отдала чемпиону Украины должок в виде гола Виталия Куклы, который несмотря хитро бросил по воротам австрийцев и забил. “Клагенфурт” отыгрался ближе к середине второго периода. В дальнейшем и “Донбасс”, и австрийцы имели шансы выйти вперед в счете, но до второго перерыва он остался ничейным.

Следующий гол в матче случился за пять минут до окончания третьего периода. “Донбасса” наконец удалось реализовать большинство. Уже фирменную для этого сезона комбинацию разыграли Андрей Бирюков и Олег Шишлянников. Именно последний пробил вратаря хозяев.

Этот гол и решил исход встречи. “Донбасс” нанес “Клагенфурта” первое поражение в турнире — 2:1. До этого австрийцы выиграли все пять своих предыдущих поединков в группе.

Заметим, что дончане завершили групповой этап Хоккейной Лиги Чемпионов на третьем месте квартета G, отстав от второго места всего на два балла. Сезон в ХЛЧ для чемпиона Украины закончился.

Дополнение

В своем следующем матче в ближайшее воскресенье “Донбасс” в Краматорске в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги сыграет с ХК “Кременчуг”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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