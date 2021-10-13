Хоккей: "Донбасс" нанес первое поражение лидеру группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В матче 6-го тура группового турнира хоккейной Лиги чемпионов "Донбасс" победил на гостевом льду австрийский "Клагенфурт", сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.
Детали
Последний для “Донбасса” матч в первой для украинского хоккея Лиге чемпионов начался с неприятности. В самом начале игры серьезное рассечение получил вратарь дончан Андрей Макаров. С окровавленным лицом он покинул лед, а место в воротах “Донбасса” занял Янис Ворис.
Позже хоккейная судьба все-таки отдала чемпиону Украины должок в виде гола Виталия Куклы, который несмотря хитро бросил по воротам австрийцев и забил. “Клагенфурт” отыгрался ближе к середине второго периода. В дальнейшем и “Донбасс”, и австрийцы имели шансы выйти вперед в счете, но до второго перерыва он остался ничейным.
Следующий гол в матче случился за пять минут до окончания третьего периода. “Донбасса” наконец удалось реализовать большинство. Уже фирменную для этого сезона комбинацию разыграли Андрей Бирюков и Олег Шишлянников. Именно последний пробил вратаря хозяев.
Этот гол и решил исход встречи. “Донбасс” нанес “Клагенфурта” первое поражение в турнире — 2:1. До этого австрийцы выиграли все пять своих предыдущих поединков в группе.
Заметим, что дончане завершили групповой этап Хоккейной Лиги Чемпионов на третьем месте квартета G, отстав от второго места всего на два балла. Сезон в ХЛЧ для чемпиона Украины закончился.
Дополнение
В своем следующем матче в ближайшее воскресенье “Донбасс” в Краматорске в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги сыграет с ХК “Кременчуг”.