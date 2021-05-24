Хокей: чинні чемпіони зазнали поразки від Казахстану на чемпіонаті світу

Деталі

Закинутими шайбами в основний час відзначилися нападник збірної Фінляндії Антон Лунделль і Кирило Панюков з команди Казахстану. Вирішальний буліт в серії післяматчевих кидків закинув Микита Міхайліс (2:1).

Казахстан вперше в історії обіграв фінів на чемпіонаті світу. У попередніх трьох матчах вигравала команда Фінляндії. Примітно, що Фінляндія має статус чинних чемпіонів планети.

Відзначимо, що в інших протистояннях Словаччина обіграла Велику Британію — 2:1, Італія поступилася Норвегії (1:4), Білорусь обіграла Швецію, а Швейцарія завдала поразки Данії — 1:0.

Доповнення

У наступному матчі Казахстан зіграє проти США, Фінляндія — проти Норвегії.