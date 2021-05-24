Хоккей: действующие чемпионы потерпели поражение от Казахстана на чемпионате мира

Детали

Заброшенными шайбами в основное время отличились нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль и Кирилл Панюков из команды Казахстана. Решающий буллит в серии послематчевых бросков забросил Никита Михайлис (2: 1).

Казахстан впервые в истории обыграл финнов на чемпионате мира. В предыдущих трех матчах выигрывала команда Финляндии. Примечательно, что Финляндия имеет статус действующих чемпионов планеты.

Отметим, что в других противостояниях Словакия обыграла Великобританию - 2: 1, Италия уступила Норвегии (1: 4), Беларусь обыграла Швецию, а Швейцария нанесла поражение Дании - 1: 0.

Дополнение

В следующем матче Казахстан сыграет против США, Финляндия - против Норвегии.