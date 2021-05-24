Хоккей: действующие чемпионы потерпели поражение от Казахстана на чемпионате мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Сборная Казахстана победила команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Заброшенными шайбами в основное время отличились нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль и Кирилл Панюков из команды Казахстана. Решающий буллит в серии послематчевых бросков забросил Никита Михайлис (2: 1).
Казахстан впервые в истории обыграл финнов на чемпионате мира. В предыдущих трех матчах выигрывала команда Финляндии. Примечательно, что Финляндия имеет статус действующих чемпионов планеты.
Отметим, что в других противостояниях Словакия обыграла Великобританию - 2: 1, Италия уступила Норвегии (1: 4), Беларусь обыграла Швецию, а Швейцария нанесла поражение Дании - 1: 0.
Дополнение
В следующем матче Казахстан сыграет против США, Финляндия - против Норвегии.