Хочуть встановити Нєвського: у Маріуполі рашисти демонтують Меморіал пам'яті загиблим українським військовим

Цитата



«Це і без того цинічний та жалюгідний вчинок, але російські окупанти та їх посібники пішли ще далі – вони назвали пам’ятний меморіал… фонтаном. Як кажуть самі окупанти на місце меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Нєвському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж ніякого відношення до Маріуполя немає», - ідеться в повідомленні.



Деталі



Як зазначається, Меморіал став важливою складовою оновленої площі Свободи. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя.

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти планують провести рок-концерт на розбомбленому заводі "Азовсталь".