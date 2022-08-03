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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Хочуть встановити Нєвського: у Маріуполі рашисти демонтують Меморіал пам'яті загиблим українським військовим

Хочуть встановити Нєвського: у Маріуполі рашисти демонтують Меморіал пам'яті загиблим українським військовим

Київ • УНН

 • 114108 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російська окупаційна влада розпочала демонтаж Меморіалу пам'яті загиблих маріупольців, які захищали Україну в період україно-російської війни. Замість нього вони планують встановити пам'ятник Олександру Нєвському. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, передає УНН.

Цитата

«Це і без того цинічний та жалюгідний вчинок, але російські окупанти та їх посібники пішли ще далі – вони назвали пам’ятний меморіал… фонтаном. Як кажуть самі окупанти на місце меморіалу хочуть встановити пам’ятник Олександру Нєвському на коні. Чому саме йому – невідомо, адже цей персонаж ніякого відношення до Маріуполя немає», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, Меморіал став важливою складовою оновленої площі Свободи. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя.

Доповнення 

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти планують провести рок-концерт на розбомбленому заводі "Азовсталь".

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