Хотят установить Невского: в Мариуполе рашисты демонтируют Мемориал памяти погибшим украинским военным

Цитата



«Это и без того циничный и жалкий поступок, но российские оккупанты и их пособники пошли еще дальше – они назвали памятный мемориал… фонтаном. Как говорят сами оккупанты на место мемориала хотят установить памятник Александру Невскому на коне. Почему именно ему – неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю не имеет», – говорится в сообщении.



Детали



Как отмечается, Мемориал стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты планируют провести рок-концерт на разбомбленном заводе "Азовсталь".