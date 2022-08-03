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Хотят установить Невского: в Мариуполе рашисты демонтируют Мемориал памяти погибшим украинским военным

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупационные власти начали демонтаж Мемориала памяти погибших мариупольцев, защищавших Украину в период украинско-российской войны. Вместо него они планируют установить памятник Александру Невскому. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает УНН.

Цитата

«Это и без того циничный и жалкий поступок, но российские оккупанты и их пособники пошли еще дальше – они назвали памятный мемориал… фонтаном. Как говорят сами оккупанты на место мемориала хотят установить памятник Александру Невскому на коне. Почему именно ему – неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю не имеет», – говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, Мемориал стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.

Дополнение 

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты планируют провести рок-концерт на разбомбленном заводе "Азовсталь".

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