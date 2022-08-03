Хочуть сховати свої злочини: омбудсмен пояснив, для чого росія визнала “Азов” “терористичною організацією”

Цитата

“Ми вже бачимо, що ці дії спрямовані на формування правової позиції рф щодо незастосування до бійців підрозділу “Азов” положень Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і відмови надання полоненим військослужбовцям статусу. Це також спроба легалізувати ганебні слова Посольства рф у Великій Британії, які було опубліковано 29 липня в офіційному твітері, де зазначено, що бійці «Азову» не є «справжніми солдатами» і «заслуговують смертної кари через повішання», – зазначив Лубінець.

Деталі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини бачить наступні можливі наслідки від рішення верховного суду рф:

Перше, це рішення є спробою росії вивести військовополонених полку “Азов” з-під дії Третьої Женевської конвенції. Якщо спростити, то росія буде відмовляти в доступі до військовополонених представникам МКЧХ і вважати це законним. Це унеможливить перевірку стану здоров’я, протидію застосування до військовополонених безсудних страт, катувань а також жорстокого поводження. росія припинить надавати інформацію через МКЧХ (Центральну агенцію розшуку) для родичів військовополонених про перебування в полоні та іншу інформацію;

Другим можливим наслідком є застосування до військовополонених кримінального переслідування в рамках загальнокримінального права на території російської федерації. Тобто, на території російської федерації військовополонених будуть судити як терористів лише за дотичність до організації, незалежно від дій, який конкретні військовослужбовці вчиняли. Також застосування таких норм може відбуватися і до цивільних осіб, якщо вони здійснювали допомогу чи в інший спосіб взаємодіяли з полком “Азов”. Покарання в рф за цими статтями передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

“Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звертаю увагу міжнародної спільноти на зловживання російською федерацією правом в сфері боротьби з тероризмом. Справжня мета таких дій росії - сховати системні та масові порушення норм міжнародного права та вчинення воєнних злочинів в необгрунтованій війні проти України”, – наголосив Омбудсмен.

Доповнення

2 серпня верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Засідання відбулося у закритому режимі.

Головне управління розвідки МОУ у відповідь на "визнання" "Азову" терористичною організацією в росії заявило, що це окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України.