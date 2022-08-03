"Азов" не терористи: ГУР відреагувало на "рішення" суду рф

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"Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією" та заборонив її діяльність у країні. (...) Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення "Азов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Це не окремий “полк”, а структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, що створене і на законних підставах функціонує у державі і сьогодні продовжує виконувати бойові завдання із захисту України", – ідеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що через власні наративи та пропаганду у своїх та іноземних ЗМІ, росія прагне зробити "Азов" так званим "неонацистським полком". Російська пропаганда постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, створює кривавий образ його воїнів, щоб залякати людей у росії та світі. Як повідомили, знищення "Азову" – одна із цілей рф у війні.

"Після жахливої страти українських військовополонених у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів. Однак ініціатори законів, керувалися створеним у власних ЗМІ образом і навіть не розуміли, що йдеться про окремий загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу", – додали в розвідці.

Нагадаємо

2 серпня верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Засідання відбулося у закритому режимі.

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