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"Азов" не террористы: ГУР отреагировало на "решение" суда рф

Киев • УНН

 • 311176 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Главное управление разведки МОУ в ответ на "признание" "Азова" террористической организацией в России заявило, что это отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГУР МОУ.

Детали

"Российские СМИ распространяют информацию о том, что верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией" и запретил ее деятельность в стране. (...) Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный “полк”, а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, которое создано и на законных основаниях функционирует в государстве и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных СМИ, россия стремится сделать "Азов" так называемым "неонацистским полком". Российская пропаганда постоянно придумывает и распространяет разные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов, чтобы запугать людей в россии и мире. Как сообщили, уничтожение "Азова" – одна из целей рф в войне.

"После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Еленовка россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений. Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе", – добавили в разведке.

Напомним

2 августа верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией". Заседание прошло в закрытом режиме.

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