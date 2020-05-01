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Хочу передати особливий привіт: Зеленський звернувся до мера Черкас через пом’якшення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до мера міста Черкас у зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів у місті і наголосив, що це буде мати юридичні наслідки. Президент назвав такі кроки влади спробою зробити політичний рейтинг. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Хочу передати особливий привіт: Зеленський звернувся до мера Черкас через пом’якшення карантину

“Особливий привіт я хочу передати меру міста Черкаси, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров’я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це буде стосуватися усіх представників місцевої влади, які плутають слова децентралізація та автономія”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Черкаським відділом поліції сьогодні відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень вчора ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.

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