Хмельницьким одинадцятикласникам провели навчання на воєнному полигоні

“Понад 700 одинадцятикласників:юнаки і дівчата, розпочали триденні польові збори за програмою підготовки з предмету „Захист Вітчизни“. Офіцери і курсанти навчають їх на польовій навчальній базі Національної академії Державної прикордонної служби України. Сьогодні — стрільби з автомата АК-74. У програмі також вивчення тактичної медицини, радіаційного, бактеріологічного, хімічного захисту.. Вивчатимуть технічні характеристики сучасних технічних засобів охорони державного кордону, транспортні засоби, сучасні автомобілі, бронетранспортери ”, - сказав С.Псьол.

Подібні навчання школярів на базіі НАДПСУ імені Б.Хмельницького проводяться вперше.

Нагадаємо, 23 квітня навчання Високомобільних десантних військ розпочались на Львівщині.