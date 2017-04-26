Хмельницким одиннадцатиклассникам провели учения на полигоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22790 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84729 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143196 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111863 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113502 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110592 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102823 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106545 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103194 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150505 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хмельницким одиннадцатиклассникам провели учения на полигоне

Хмельницким одиннадцатиклассникам провели учения на полигоне

Киев  •  УНН

 • 9635 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня почти 700 выпускников школ проходят обучение на военном полигоне Национальной академии Госпогранслужбы Украины. Рассказал корреспонденту УНН заместитель ректора учебной академии Государственной пограничной службы Украины по учебной работе Сергей Псел.

“Более 700 одиннадцатиклассников: юноши и девушки, начали трехдневные полевые сборы по программе подготовки по предмету „Защита Отечества“. Офицеры и курсанты обучают их на полевой учебной базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Сегодня — стрельбе из автомата АК-74. В программе также изучение тактической медицины, радиационной, бактериологической, химической защиты. Изучать технические характеристики современных технических средств охраны государственной границы, транспортные средства, современные автомобили, бронетранспортеры ”, - сказал С.Псел.

Подобные учения школьников на базе НАДПСУ имени Б.Хмельницкого проводятся впервые.

Напомним, 23 апреля обучения высокомобильных десантных войск начались во Львовской области .

Украинские Национальные Новости

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