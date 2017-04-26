Хмельницким одиннадцатиклассникам провели учения на полигоне
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня почти 700 выпускников школ проходят обучение на военном полигоне Национальной академии Госпогранслужбы Украины. Рассказал корреспонденту УНН заместитель ректора учебной академии Государственной пограничной службы Украины по учебной работе Сергей Псел.
“Более 700 одиннадцатиклассников: юноши и девушки, начали трехдневные полевые сборы по программе подготовки по предмету „Защита Отечества“. Офицеры и курсанты обучают их на полевой учебной базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Сегодня — стрельбе из автомата АК-74. В программе также изучение тактической медицины, радиационной, бактериологической, химической защиты. Изучать технические характеристики современных технических средств охраны государственной границы, транспортные средства, современные автомобили, бронетранспортеры ”, - сказал С.Псел.
Подобные учения школьников на базе НАДПСУ имени Б.Хмельницкого проводятся впервые.
Напомним, 23 апреля обучения высокомобильных десантных войск начались во Львовской области .