Хмельницким одиннадцатиклассникам провели учения на полигоне

“Более 700 одиннадцатиклассников: юноши и девушки, начали трехдневные полевые сборы по программе подготовки по предмету „Защита Отечества“. Офицеры и курсанты обучают их на полевой учебной базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Сегодня — стрельбе из автомата АК-74. В программе также изучение тактической медицины, радиационной, бактериологической, химической защиты. Изучать технические характеристики современных технических средств охраны государственной границы, транспортные средства, современные автомобили, бронетранспортеры ”, - сказал С.Псел.

Подобные учения школьников на базе НАДПСУ имени Б.Хмельницкого проводятся впервые.

Напомним, 23 апреля обучения высокомобильных десантных войск начались во Львовской области .