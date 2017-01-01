Хлопець у Маріуполі намагався пронести на потяг боєприпаси

Об’єктом огляду правоохоронців став 19-річний пасажир з рюкзаком, у якому серед особистих речей хлопець ховав 30 набоїв калібром 5,45 міліметрів. Пояснення традиційне та вже звичне для нарядів поліції – знайшов та забув викласти.

Як саме вони потрапили до гостя, належить з’ясувати слідству.

Наразі набої вилучено, вирішується питання щодо притягнення їх власника до кримінальної відповідальності за нелегальне їх зберігання (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).