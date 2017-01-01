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Хлопець у Маріуполі намагався пронести на потяг боєприпаси

Хлопець у Маріуполі намагався пронести на потяг боєприпаси

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Перша спроба вивезти за межі Маріуполя боєприпаси зафіксована вже 1 січня нового 2017 року. Пасажир з забороненим начинням у рюкзаку мав їхати додому в іншу область України. Поліцейські на залізничному вокзалі виявили нелегальний вантаж та вилучили його. Про це проінформували у Центральному відділі поліції Донецької області, повідомляє УНН.

Об’єктом огляду правоохоронців став 19-річний пасажир з рюкзаком, у якому серед особистих речей хлопець ховав 30 набоїв калібром 5,45 міліметрів. Пояснення традиційне та вже звичне для нарядів поліції – знайшов та забув викласти.
Як саме вони потрапили до гостя, належить з’ясувати слідству.

Наразі набої вилучено, вирішується питання щодо притягнення їх власника до кримінальної відповідальності за нелегальне їх зберігання (ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

 

Українські Національні Новини

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