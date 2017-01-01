Парень в Мариуполе пытался пронести на поезд боеприпасы
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 января. УНН. Первая попытка вывезти за пределы Мариуполя боеприпасы зафиксирована уже 1 января нового 2017 года. Пассажир с запрещенным товаром в рюкзаке должен был ехать домой в другую область Украины. Полицейские на железнодорожном вокзале обнаружили нелегальный груз и изъяли его. Об этом проинформировали в Центральном отделе полиции Донецкой области, сообщает УНН.
Объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей парень прятал 30 патронов калибром 5,45 миллиметров. Объяснение традиционное и уже привычное для нарядов полиции - нашел и забыл выложить.
Как они попали к гостю, предстоит выяснить следствию.
Сейчас патроны изъяты, решается вопрос о привлечении их владельца к уголовной ответственности за нелегальное их хранения (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).