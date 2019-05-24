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Хлопчика, який на Закарпатті впав у річку, досі не знайшли

Хлопчика, який на Закарпатті впав у річку, досі не знайшли

Київ • УНН

 • 11862 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. На Закарпатті досі не знайшли хлопчика, який вчора в райцентрі Воловець впав у річку і його понесла течія. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом, який доповів про ситуацію в області та проінформував, що досі не знайшли хлопчика, який вчора впав у річку.

“Галас доповів про ситуацію по районах області в басейні річок Ужа, Тиси і Боржави з кількістю підтоплених дворогосподарств та сільгоспугідь, зруйнованих берегоукріплень та об’єктів інфраструктури, можливими людськими жертвами (нещасний випадок із 11-річним школярем у Воловці, котрий упав у річку й поки що не знайдений”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

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Галас додав, що більш повну картину щодо руйнівних наслідків стихії буде відомо наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть “інвентаризацію” й оцінять завдані збитки.

Нагадаємо, на Закарпатті у райцентрі Воловець 5-класник впав у річку і його понесла течія.

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