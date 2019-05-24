Мальчика, который в Закарпатье упал в реку, до сих пор не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На Закарпатье до сих пор не нашли мальчика, который вчера в райцентре Воловец упал в реку и его понесло течение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом, который доложил о ситуации в области и проинформировал, что до сих пор не нашли мальчика, который вчера упал в реку.
"Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы с количеством подтопленных дворов и сельхозугодий, разрушенных береговых и объектов инфраструктуры, возможными человеческими жертвами (несчастный случай с 11-летним школьником в Воловце, который упал в реку и пока не найден", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Галас добавил, что более полную картину разрушительных последствий стихии будет известно на следующей неделе, сразу после того, как комиссии по районам проведут "инвентаризацию" и оценят нанесенный ущерб.
Напомним, на Закарпатье в райцентре Воловец 5-классник упал в реку и его понесло течение.