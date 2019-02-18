Хлопчик, якому снарядом відірвало кисть, перебуває у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Хлопчик, 2007 року народження, якому напередодні у місті Баштанка Миколаївської області вибухом снаряду відірвало кисть, перебуває у тяжкому стані. Про це у коментарі УНН повідомила речниця ГУ Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.
“Дитині відірвало кисть руки. Зараз він знаходиться у важкому стані у лікарні”, - зазначила вона.
За словами речниці, снаряд калібром 12,7 мм йому подарував друг. А під час вибуху у кімнаті перебував ще хлопчик 6-и років, він не постраждав.
Нагадаємо, хлопчик намагався розібрати вибуховий снаряд за допомогою викрутки.
За цим фактом поліція відкрила два кримінальних провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.
Раніше УНН повідомляв, що на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик.