Хлопчик, якому снарядом відірвало кисть, перебуває у тяжкому стані

“Дитині відірвало кисть руки. Зараз він знаходиться у важкому стані у лікарні”, - зазначила вона.

За словами речниці, снаряд калібром 12,7 мм йому подарував друг. А під час вибуху у кімнаті перебував ще хлопчик 6-и років, він не постраждав.

Нагадаємо, хлопчик намагався розібрати вибуховий снаряд за допомогою викрутки.

За цим фактом поліція відкрила два кримінальних провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) та ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Раніше УНН повідомляв, що на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик.