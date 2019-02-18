Мальчик, которому снарядом оторвало кисть, находится в тяжелом состоянии

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124054 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125909 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126986 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123800 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156862 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117686 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141344 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мальчик, которому снарядом оторвало кисть, находится в тяжелом состоянии

Мальчик, которому снарядом оторвало кисть, находится в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Мальчик, 2007 года рождения, которому накануне в городе Баштанка Николаевской области взрывом снаряда оторвало кисть, находится в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.

"Ребенку оторвало кисть руки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, снаряд калибром 12,7 мм ему подарил друг. А во время взрыва в комнате находился еще мальчик 6-и лет, он не пострадал.

Напомним, мальчик пытался разобрать взрывной снаряд с помощью отвертки.

По данному факту полиция открыла два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ.

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области из-за взрыва петарды травмирован 9-летний мальчик.

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