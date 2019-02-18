Мальчик, которому снарядом оторвало кисть, находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Мальчик, 2007 года рождения, которому накануне в городе Баштанка Николаевской области взрывом снаряда оторвало кисть, находится в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.
"Ребенку оторвало кисть руки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице", - отметила она.
По словам пресс-секретаря, снаряд калибром 12,7 мм ему подарил друг. А во время взрыва в комнате находился еще мальчик 6-и лет, он не пострадал.
Напомним, мальчик пытался разобрать взрывной снаряд с помощью отвертки.
По данному факту полиция открыла два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ.
Ранее УНН сообщал, что во Львовской области из-за взрыва петарды травмирован 9-летний мальчик.