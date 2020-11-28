ХК "Сокіл" завдав поразки чинному чемпіонові України

У першому періоді Німенко відкрив рахунок із передачі Рубана. У наступній 20-хвилинці команди обмінялися закинутими шайбами. За киян закидав Морозов, за господарів – Серанов. Фінальну крапку під завершення зустрічі поставив Морозов, який реалізував вихід один на один з воротарем – 3:1.

Варто відзначити, що чинні чемпіони наразі мають 16 очок і посідають третій рядок. Їх наздогнав "Сокіл" (16) – 2 місце.

Додамо, в іншій грі "Білий Барс" обіграв "Крижаних Вовків".

Як повідомлялося раніше в УНН, хокеїсти “Соколу” завоювали п’яту перемогу в сезоні УХЛ.