ХК "Сокол" нанес поражение действующему чемпиону Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Кременчуге состоялся заключительный поединок 11-го тура УХЛ, где местный "Кременчуг" принимал киевский "Сокол", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В первом периоде Нименко открыл счет с передачи Рубана. В следующей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. За киевлян закидал Морозов, за хозяев - Серанов. Финальную точку под завершение встречи поставил Морозов, который реализовал выход один на один с вратарем - 3:1.
Стоит отметить, что действующие чемпионы сейчас имеют 16 очков и занимают третью строчку. Их догнал "Сокол" (16) - 2 место.
Добавим, в другой игре "Белый Барс" обыграл "Ледяных Волков".
Как сообщалось ранее в УНН, хоккеисты "Сокола" завоевали пятую победу в сезоне УХЛ.