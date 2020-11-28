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ХК "Сокол" нанес поражение действующему чемпиону Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Кременчуге состоялся заключительный поединок 11-го тура УХЛ, где местный "Кременчуг" принимал киевский "Сокол", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В первом периоде Нименко открыл счет с передачи Рубана. В следующей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. За киевлян закидал Морозов, за хозяев - Серанов. Финальную точку под завершение встречи поставил Морозов, который реализовал выход один на один с вратарем - 3:1.

Стоит отметить, что действующие чемпионы сейчас имеют 16 очков и занимают третью строчку. Их догнал "Сокол" (16) - 2 место.

Добавим, в другой игре "Белый Барс" обыграл "Ледяных Волков".

Как сообщалось ранее в УНН, хоккеисты "Сокола" завоевали пятую победу в сезоне УХЛ.

Украинские Национальные Новости

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