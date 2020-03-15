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ХК "Крижані Вовки" зрівняв рахунок у серії 1/4 фіналу УХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Білій Церкві відбувся другий поєдинок чвертьфінальної серії плей-офф УХЛ- в парі "Білий Барс" – "Крижані Вовки", повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.

Якщо в київському поєдинку вміння реалізації більшості продемонстрували гравці “Білого Барса”, то в грі в Білій Церкві все було навпаки. Перші дві шайби “Крижані Вовки” закинули, маючи чисельну перевагу. У першому періоді вдало свою ключку під шайбу після кидка Мікульчик підставив Гіндуллін. А в другому — точний кидок на рахунку Жигалова.

Господарі змогли відквитати одну шайбу у другій двадцятихвилинці, провівши швидку атаку. Гол на свій рахунок записав Фелікс Морозов.

Пропустивши шайбу від форварда “Барса”, вони не закрилися — на атаку відповідали атакою, вичікуючи помилки у суперника. На 37 хвилині так і вийшло — господарі помилилися при виході зі своєї зони, чим вміло скористалися гості. У підсумку, Владислав Воробйов з передачі Дворника знову збільшив різницю рахунку в дві шайби.

У третьому періоді білоцерківці пішли вперед і закинули ще одну шайбу зусиллями Романа Благого. За рахунку 2:3 на користь “Вовків”, “барси” повністю перехопили ініціативу в грі і раз по раз гостро атакували. Сольний прохід і небезпечний кидок Бабинця, кидки Благого, Куцевича і інших — все було під силу воротареві киян Петленко.

За дві хвилини до кінця зустрічі господарі пішли ва-банк, випустивши шостого польового гравця замість воротаря. У підсумку, кияни, скориставшись помилкою “Барсів”, за 17 секунд до кінця матчу, закинули четверту вирішальну шайбу. Підсумковий рахунок зустрічі — 2:4 на користь киян.

Таким чином зазначимо, що кияни зрівняли рахунок в серії, а вирішальний третій поєдинок відбудеться в Білій Церкві, 16 березня.

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