ХК "Ледяные Волки" сравнял счет в серии 1/4 финала УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Белой Церкви состоялся второй поединок четвертьфинальной серии плей-офф УХЛ - в паре "Белый Барс" - "Ледяные Волки", сообщает УНН со ссылкой на УХЛ.
Если в киевском поединке умение реализации большинства продемонстрировали игроки “Белого Барса”, то в игре в Белой Церкви все было наоборот. Первые две шайбы “Ледяные Волки” забросили, имея численное преимущество. В первом периоде удачно свою клюшку под шайбу после броска Микульчика подставил Гиндуллин. А во втором — точный бросок на счету Жигалова.
Хозяева смогли отквитаться в одну шайбу во второй двадцатиминутке, проведя быструю атаку. Гол на свой счет записал Феликс Морозов.
Пропустив шайбу от форварда “Барса”, они не закрылись — на атаку отвечали атакой, выжидая ошибки у соперника. На 37 минуте так и получилось — хозяева ошиблись при выходе из своей зоны, чем умело воспользовались гости. В итоге, Владислав Воробьев по передаче Дворника снова увеличил разницу счета в две шайбы.
В третьем периоде белоцерковцы пошли вперед и забросили еще одну шайбу усилиями Романа Благого. При счете 2:3 в пользу “Волков”, “барсы” полностью перехватили инициативу в игре и раз за разом остро атаковали. Сольный проход и опасный бросок Бабинца, броски Благого, Куцевича и других — все было под силу вратарю киевлян Петленко.
За две минуты до конца встречи хозяева пошли ва-банк, выпустив шестого полевого игрока вместо вратаря. В итоге, киевляне, воспользовавшись ошибкой “Барсов”, за 17 секунд до конца матча, забросили четвертую решающую шайбу. Итоговый счет встречи — 2:4 в пользу киевлян.
Таким образом отметим, что киевляне сравняли счет в серии, а решающий третий поединок состоится в Белой Церкви, 16 марта.