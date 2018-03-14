ХК "Донбас" став першим фіналістом УХЛ

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Харкові відбувся третій поєдинок півфінальної серії Української хокейної ліги між господарями МХК “Динамо” та ХК “Донбас”, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Стартовий період третього півфінального матчу Української хокейної ліги між “Донбасом” і “Динамо” напевно надовго запам’ятається гравцям харківського клубу, які вже до четвертої хвилини “горіли” на рідному льоду з рахунком 0:4 — Ілля Коренчук, Віктор Захаров, Сергій Кузьмик і Андрій Денискін відправили “динамівців” в глибокий нокдаун, вибратися з якого до кінця періоду їм в повній мірі так і не вдалося. До того ж за три хвилини до перерви Віктор Захаров закинув шосту шайбу в поточному розіграші плей-оф (0:5).

У другому періоді МХК “Динамо” стало більш зосереджено грати і в обороні, і в атаці, що відобразилося на рахунку. Хоч гості і змогли ще раз “розмочити” голкіпера харків’ян за допомогою точного кидка Олександра Костикова, проте Володимиру Чердаку і Вадиму Куликову вдалося повернути свою команду в гру і відіграти дві пропущені шайби.

У заключному періоді команда Сергія Вітера повністю заволоділа перевагою, не дозволяючи харківській команді навіть організувати повноцінну атаку, і ще тричі розписалася у воротах “динамівців” — по дублю собі в актив записали Віталій Лялька і Олександр Костиков, встановивши остаточний рахунок 2:9.

Таким чином харківське МХК “Динамо” закінчило свої виступи в поточному сезоні, поступившись у півфінальній серії “Донбасу” з рахунком 0:3.

Крім того додамо, що сьогодні в третьому поєдинку в рамках 1/2 фіналу плей-оф УХЛ зійдуться “Кременчук” та “Білий Барс”. На даним момент “городяни” ведуть в серії з рахунком 2:0.

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