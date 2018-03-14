ХК "Донбасс" стал первым финалистом УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Харькове состоялся третий поединок полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги между хозяевами МХК "Динамо" и ХК "Донбасс", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Стартовый период третьего полуфинального матча Украинской хоккейной лиги между “Донбассом” и “Динамо” наверняка надолго запомнится игрокам харьковского клуба, которые уже к четвертой минуте “горели” на родном льду со счетом 0:4 — Илья Коренчук, Виктор Захаров, Сергей Кузьмик и Андрей Денискин отправили “динамовцев” в глубокий нокдаун, выбраться из которого к концу периода им в полной мере так и не удалось. К тому же за три минуты до перерыва Виктор Захаров забросил шестую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф (0:5).
Во втором периоде МХК “Динамо” стало более сосредоточенно играть и в обороне, и в атаке, что отразилось на счете. Хотя гости и смогли еще раз “размочить” голкипера харьковчан с помощью точного броска Александра Костикова, однако Владимиру чердак и Вадиму Куликову удалось вернуть свою команду в игру и сыграть две пропущенные шайбы.
В заключительном периоде команда Сергея Витера полностью завладела преимуществом, не позволяя харьковской команде даже организовать полноценную атаку, и еще трижды расписалась в воротах “динамовцев” — по дублю себе в актив записали Виталий Кукла и Александр Костиков, установив окончательный счет 2:9.
Таким образом харьковское МХК “Динамо” закончило свои выступления в текущем сезоне, уступив в полуфинальной серии “Донбассу” со счетом 0:3.
Кроме того добавим, что сегодня в третьем поединке в рамках 1/2 финала плей-офф УХЛ сойдутся “Кременчуг” и “Белый Барс”. На данным момент “горожане” ведут в серии со счетом 2:0.