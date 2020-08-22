ХК "Донбас" підсилився трьома російськими хокеїстами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Провідний український хокейний клуб "Донбас" оголосив про підписання контрактів із трьома гравцями з Росії – Єгором Журавльовим, Романом Кобельовим і нападником Андрієм Бірюковим, повідомляє УНН із посиланням на сайт ХК "Донбас".
Журавльов у минулому сезоні захищав кольори "Сокола" з Красноярська, у 57 матчах набрав 29 (10+19) очок при показнику корисності "+2". За підсумками регулярного чемпіонату став другим за результативністю серед гравців оборони у своїй команді.
У КХЛ він виступав за "Автомобіліст" з Єкатеринбурга, "Югру" з Ханти-Мансійська та "Амур" з Хабаровська.
Кобелєв професійну кар'єру починав у рідному місті, виступаючи за клуб МХЛ "Олімпія". 213 ігор у Молодіжній хокейній лізі і 303 матчі у Вищій хокейній лізі. Саме такий великий досвід має новачок "Донбасу" Роман Кобелєв. Ставав володарем Кубка Братина у складі "Динамо" Балашиха у сезоні 2016/17, також виступав за "МВС" Балашиха, "Гірник" Учали, "Хімік" Воскресенськ і "Динамо" Твер.
Додамо, що Андрій Бірюков в КХЛ грав за "Динамо" Москва. У Вищій хокейній лізі хокеїст захищав кольори двох клубів: "Динамо" Балашиха і "Динамо" Санкт-Петербург. Двічі ставав чемпіоном ВХЛ.
Як повідомлялося раніше в УНН, глава IIHF сподівається провести ЧС з хокею 2021 року у Білорусі та Латвії, попри протести.