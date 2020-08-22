ХК "Донбасс" усилился тремя российскими хоккеистами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Ведущий украинский хоккейный клуб "Донбасс" объявил о подписании контрактов с тремя игроками из России - Егором Журавлевым, Романом Кобелевым и нападающим Андреем Бирюковым, сообщает УНН со ссылкой на сайт ХК "Донбасс".
Журавлев в прошлом сезоне защищал цвета "Сокола" из Красноярска, в 57 матчах набрал 29 (10 + 19) очков при показателе полезности "+2". По итогам регулярного чемпионата стал вторым по результативности среди игроков обороны в своей команде.
В КХЛ он выступал за "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Югру" из Ханты-Мансийска и "Амур" из Хабаровска.
Кобелев профессиональную карьеру начинал в родном городе, выступая за клуб МХЛ "Олимпия". 213 игр в Молодежной хоккейной лиге и 303 матча в Высшей хоккейной лиге. Именно такой большой опыт имеет новичок "Донбасса" Роман Кобелев. Становился обладателем Кубка Братина в составе "Динамо" Балашиха в сезоне 2016/17, также выступал за "МВД" Балашиха, "Горняк" Учалы, "Химик" Воскресенск и "Динамо" Тверь.
Добавим, что Андрей Бирюков в КХЛ играл за "Динамо" Москва. В Высшей хоккейной лиге хоккеист защищал цвета двух клубов "Динамо" Балашиха и "Динамо" Санкт-Петербург. Дважды становился чемпионом ВХЛ.
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