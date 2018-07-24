ХК "Донбас" підсилився кращим бомбардиром УХЛ і росіянином
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Чинний чемпіон України з хокею оголосив про підсилення перед майбутнім сезоном — трьома нападниками та одним захисником, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Кращий бомбардир регулярного чемпіонату УХЛ минулого сезону нападаючий Володимир Чердак тепер захищатиме кольори “Донбасу”.
Чердак раніше вже виступав в структурі донецького клубу в сезоні 2013/14 в МХЛ-івської “Молодої Гвардії”, а 2015-2017 роки провів в основній команді “Донбасу” в чемпіонаті України. Минулий сезон форвард відіграв в рідному Харкові в складі МХК “Динамо”, з яким став володарем бронзових медалей УХЛ.
Також в “Донбас” перейшли форварди Севастян Карпенко та білорус Віталій Кірющенков. Карпенко в минулому сезоні був капітаном ХК “Кременчук”. Також за цей клуб у чемпіонаті України сезону-2016/2017 виступав і Кірющенков, який попередній хокейний рік провів в білоруському “Динамо-Молодечно”.
Ще одним гравцем, який повернувся в “Донбас”, став російський захисник Юрій Сильницький. Він грав за донеччан у Континентальній хокейній лізі, а останні кілька сезонів виступав у ВХЛ (ХК “Єрмак” і “Іжсталь” з Іжевську).
Як повідомлялося раніше, в літньому міжсезонні на тренерській посаді “Донбасу” також відбулися зміни.