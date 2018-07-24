ХК "Донбасс" усилился лучшим бомбардиром УХЛ и русским

Лучший бомбардир регулярного чемпионата УХЛ прошлого сезона нападающий Владимир Чердак теперь будет защищать цвета “Донбасса”.

Чердак ранее уже выступал в структуре донецкого клуба в сезоне 2013/14 в МХЛ-овской “Молодой Гвардии”, а 2015-2017 годы провел в основной команде “Донбасса” в чемпионате Украины. Прошлый сезон форвард отыграл в родном Харькове в составе МХК “Динамо”, с которым стал обладателем бронзовых медалей УХЛ.

Также в “Донбасс” перешли форварды Севастьян Карпенко и белорус Виталий Кирющенков. Карпенко в прошлом сезоне был капитаном ХК “Кременчуг”. Также за этот клуб в чемпионате Украины сезона-2016/2017 выступал и Кирющенков, предыдущий хоккейный год провел в белорусском “Динамо-Молодечно”.

Еще одним игроком, который вернулся в “Донбасс” стал российский защитник Юрий Сильницкий. Он играл за дончан в Континентальной хоккейной лиге, а последние несколько сезонов выступал в ВХЛ (ХК “Ермак” и “Ижсталь” с Ижевске).

Как сообщалось ранее, в летнем межсезонье на тренерской должности “Донбасса” также произошли изменения.