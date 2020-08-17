ХК Айлендерс наблизився до виходу в другий етап плей-офф Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. ХК “Нью-Йорк Айлендерс” переміг в овертаймі “Вашингтон Кепіталс” і наблизився до виходу в другий раунд плей-офф Кубку Стенлі, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Гол Метью Барзан в овертаймі приніс “Айлендерс” третю перемогу поспіль над “Вашингтоном” в серії першого раунду плей-офф Кубку Стенлі. Також шайбою у “Нью-Йорка” відзначився Андерс Лі. Єдиний гол “Кепіталс” забив Євген Кузнєцов.
Четвертий матч серії відбудеться 19 серпня в Торонто, яке є хаб-містом для команд Східної конференції.
Варто відзначити, що в історії НХЛ команди, які вели в серії 3:0, вигравали протистояння в 97,9 відсотках випадків (190-4).