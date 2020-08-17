ХК Айлендерс приблизился к выходу во второй этап плей-офф Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. ХК “Нью-Йорк Айлендерс” победил в овертайме “Вашингтон Кэпиталс” и приблизился к выходу во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Гол Мэтью Барзан в овертайме принес “Айлендерс” третью победу подряд над “Вашингтоном” в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Также шайбой в “Нью-Йорка” отличился Андерс Ли. Единственный гол “Кэпиталс” забил Евгений Кузнецов.
Четвертый матч серии состоится 19 августа в Торонто, являющейся хаб-городом для команд Восточной конференции.
Стоит отметить, что в истории НХЛ команды, которые вели в серии 3:0, выигрывали противостояние в 97,9 процентах случаев (190-4).