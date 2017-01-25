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"Хімік" завершив виступи у Лізі чемпіонів поразкою від "Маккабі"

"Хімік" завершив виступи у Лізі чемпіонів поразкою від "Маккабі"

Київ • УНН

 • 6697 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У заключному матчі регулярного сезону Ліги чемпіонів ФІБА южненський “Хімік” у протистоянні групи В приймав ізраїльський “Маккабі Рішон”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Южненці вдало провели старт поєдинку, захопивши лідерство в першій чверті. У “Хіміка” в атаці виділялися Сміт і Лав, які взяли гру на себе. Проте в кінцівці першої чверті ізраїльтяни зуміли підібратися до суперника, а в другій десятихвилинці господарі пропустили ривок, завдяки якому “Маккабі” вдалося відірватися і в підсумку отримати 10-очкову перевагу перед великою перервою.

Після великої перерви “Хіміку” вдалося зупинити ізраїльтян в атаці, поліпшити відсоток влучань і оптимізувати гру на щитах, що конвертувалося в скорочення у різниці до 5 очок. Однак зробити вирішальний ривок господарям не вдалося. Южненці не зуміли зупинити ізраїльтян у вирішальних володіннях і гості швидко повернули собі двозначну перевагу — 60:69.

Повідомляється, що кращим у цьому матчі був захисник “Маккабі” Патрік Річард, який до 20 очок додав 7 підбирань і 6 передач. У “Хіміка” чергові 16 очок набрав Сміт, а також 14 балів до активу додав Бехерано, який реалізував 4 з 8 дальніх кидків.
Нагадаємо, що “Хімік” свою єврокампанію завершив з 3 перемогами у 14 поєдинках групового раунду Ліги чемпіонів — останнє 8 місце.
Додамо також, з першого місця групи В французький “Ле Ман” відразу вийшов до 1/16 фіналу змагань, 2 місце у турецького “Пінар Каршияки”, з 3-го і 4-го щабля до 1/32 фіналу ЛЧ пробилися італійська “Венеція” та саратовський “Автодор” відповідно“. “Маккабі” посів 5-й рядок, а з 6-ї позиції до нижчого за рангом турніру Кубка Європи ФІБА потрапила фінська “Катая”.

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