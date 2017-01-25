"Химик" завершил выступления в Лиге чемпионов поражением от "Маккаби"

Южненцы удачно провели старт поединка, захватив лидерство в первой четверти. В "Химика" в атаке выделялись Смит и Лав, которые взяли игру на себя. Однако в концовке первой четверти израильтяне сумели подобраться к сопернику, а во второй десятиминутке хозяева пропустили рывок, благодаря которому "Маккаби" удалось оторваться и в итоге получить 10-очковое преимущество перед большим перерывом.

После большого перерыва "Химику" удалось остановить израильтян в атаке, улучшить процент попаданий и оптимизировать игру на щитах, что конвертировалось в сокращение в разнице в 5 очков. Однако сделать решающий рывок хозяевам не удалось. Южненцы не сумели остановить израильтян в решающих владениях и гости быстро вернули себе двусмысленное преимущество - 60:69.