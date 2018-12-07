"Хімік" в овертаймі здобув перемогу у матчі лідерів баскетбольної Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У єдиному протистоянні вечора баскетбольної Суперліги Парі-Матч баскетболісти "Запоріжжя" в рідних стінах боролися із Южненським "Хіміком", передає кореспондент УНН.
В перших двох чвертях господарі отримали по два очки переваги (43:39). Після великої перерви завдяки кидкам із середньої дистанції запоріжці пішли у відрив (53:43) і наставник гостей Степановський взяв тайм-аут.
Хвилинна перерва не зупинила дії українського лідера команди-господарки Андрія Мироненка, який забив дальній та відзначився з проходу. Згодом два дальніх влучання від захисника збірної України Рябчука дозволили южненцям підкрастися у рахунку - 62:57.
У вирішальній 10-хвилинці "Хіміку" вдалося наздогнати суперників та перевести гру в овертайм (89:89). В додатковий час троє гравців "Запоріжжя" не змогли дограти матч через перебір персональних зауважень, що допомогло гостям тріумфувати 101:97.
Відзначимо, що южненці вийшли в лідери ліги – 9 перемог при 3 поразках. "Запоріжжя" йде в трійці – 8 виграшів і 5 поразок.