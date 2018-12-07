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"Химик" в овертайме одержал победу в матче лидеров баскетбольной Суперлиги

Киев • УНН

 • 7294 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В единственном противостоянии вечера баскетбольной Суперлиги Пари-Матч баскетболисты "Запорожья" в родных стенах боролись с "Химиком", передает корреспондент УНН.

"Химик" в овертайме одержал победу в матче лидеров баскетбольной Суперлиги

В первых двух четвертях хозяева получили по два очка преимущества (43:39). После большого перерыва благодаря броскам со средней дистанции запорожцы пошли в отрыв (53:43) и наставник гостей Степановский взял тайм-аут.

Минутный перерыв не остановил действия украинского лидера команды-хозяйки Андрея Мироненко, который забил дальний и отличился с прохода. Впоследствии два дальних попадания от защитника сборной Украины Рябчука позволили южненцам подкрасться в счете - 62:57.

В решающей 10-минутке "Химику" удалось догнать соперников и перевести игру в овертайм (89:89). В дополнительное время трое игроков "Запорожье" не смогли доиграть матч из-за перебора персональных замечаний, что помогло гостям торжествовать 101: 97.

Отметим, что южненцы вышли в лидеры лиги - 9 побед при 3 поражениях. "Запорожье" идет в тройке - 8 выигрышей и 5 поражений.

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