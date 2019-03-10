Хет-трик Стерлінга допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Уотфорд"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У 30-му турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймав на власному полі "Уотфорд", інформує УНН.
Ударну 15 хвилинку на початку другого тайму провів форвард Рахім Стерлінг. Спочатку від його ноги м'яч потрапив до сітки, далі замкнув простріл Мареза, а згодом пройшов кілької гравців у чужій карній та пробив кіпера. Гості спромоглися на гол-престижу Деулофеу – 3:1.
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Футболіст збірної України вчетверте поспіль вийшов у стартовому складі своєї команди й відіграв повний поєдинок.
Зауважимо, що набравши 74 очки, "МС" лідирує в АПЛ, випереджаючи "Ліверпуль" (матч у запасі) на чотири пункти.