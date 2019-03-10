Хет-трик Стерлинга помог "Манчестер Сити" победить "Уотфорд"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В 30-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимал на своем поле "Уотфорд", информирует УНН.
Ударную 15 минутку в начале второго тайма провел форвард Стерлинг. Сначала от его ноги мяч попал в сетку, дальше замкнул прострел Мареза, а затем прошел несколько игроков в чужой штрафной и пробил голкипера. Гости сподобились на гол-престижа Деулофеу - 3:1.
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Футболист сборной Украины в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе своей команды и сыграл полный поединок.
Отметим, что набрав 74 очка, "МС" лидирует в АПЛ, опережая "Ливерпуль" (матч в запасе) на четыре пункта.